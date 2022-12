Jongen op fiets zwaargewond na aanrijding met lijnbus in Dirksland

Formatie Voorne aan Zee kan nog alle kanten op, gesprekken gaan tweede ronde in

Het is twee weken na de gemeenteraadsverkiezingen in Voorne aan Zee nog niet duidelijk welk dagelijks bestuur de nieuwe fusiegemeente gaat leiden. Uit contacten met betrokken partijen is gebleken dat de formatie eigenlijk nog alle kanten op kan.

15:42