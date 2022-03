Jongerenpartij wil fouilleeracties bij sportclubs: ‘Wij kijken heel anders naar messenprobleem’

GroenLinks-lijsttrek­ker test positief na verkie­zings­de­bat, andere lijsttrek­kers ingelicht

Lijsttrekker Vera Bik van GroenLinks in Nissewaard is vlak na een verkiezingsdebat in Spijkenisse positief getest op corona. Ze heeft de andere tien aanwezige aanvoerders van de partijen die meedoen aan de verkiezingen ingelicht en is in quarantaine gegaan.

7 maart