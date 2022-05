Jongerenpartij wil stem voor oppositie in coalitieakkoord: ‘Wij willen ook betere gemeente’

Korbee vroeg in een besloten vergadering om een actualiteitendebat, waarin de oppositiepartijen vragen konden stellen over het akkoord dat de drie coalitiepartijen schrijven. ,,Nu horen we er niks over en kunnen we ook geen input leveren. Op zich is dat laatste logisch, aangezien wij hoogstwaarschijnlijk geen onderdeel uitmaken van de coalitie. Aan de andere kant hebben al deze partijen genoeg ideeën waarmee zij hetzelfde ambiëren als de beoogde coalitiepartijen: het beter maken van Nissewaard.”

Tweede Kamer

De jonge Spijkenisser wees erop dat het in de Tweede Kamer gebruikelijk is om gedurende de coalitiebesprekingen ruimte te maken voor debatten waarin alle partijen de kans krijgen om de onderhandelaars vragen te stellen. Helemaal mooi zou zijn als de oppositiepartijen ook voorstellen kunnen doen, zegt Korbee. ,,Wat de onderhandelaars vervolgens met die punten doen is aan hen, maar als er een open debat komt krijgen de inwoners de kans te horen over het proces en de inhoud van de besprekingen.”

Korbee zegt dat het voor zijn partij belangrijk is dat het gemeentebestuur zo transparant mogelijk is.

Eerder overleg

De brief die Jong Nissewaard hierover stuurde naar de andere fracties kreeg steun. Komende dinsdag is er een commissievergadering waarin het coalitieakkoord wordt besproken. Het is dan weliswaar al gereed, maar er wordt op vragen antwoord gegeven. De bedoeling is dat er in het vervolg voorafgaand met de oppositiepartijen over wordt gesproken. Woensdag presenteren de coalitiepartijen hun wethoudersploeg.

