Jongetje (7) moederziel alleen thuis omdat zijn dronken vader wil feesten

UPDATE/ VIDEO Buurt reageert geschokt op doodgesto­ken vrouw (32) in Rozenburg, moeder van vier kinderen

29 december De buren van de vrijdagavond doodgestoken vrouw (32) in Rozenburg reageren een dag later geschokt op het incident. De vrouw laat vier kinderen achter. Een 33-jarige Rotterdammer, die in de bewuste woning aan de Grote Stern aanwezig was, is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood.