Justitie eist 15 maanden celstraf tegen brandweerman Leendert S. die zelf branden aanstak

Niet eerste keer dat leesbare grafstenen in container liggen

8:40 De commotie over de grafstenen die dagenlang met de namen van de overleden nog goed zichtbaar in een puincontainer op begraafplaats De Ommering in Spijkenisse lagen, staat niet op zichzelf. Inmiddels is er een melding met foto binnengekomen dat eerder grafstenen met de namen van de doden erop opvallend in het zicht lagen. Slechts een enkele steen was gebroken, zoals hoort bij het in het zicht leggen.