K. reed door rood en schepte voetganger, maar krijgt complimenten van rechters: ‘Eerlijk en oprecht’

Update | met video 27-jarige automobi­list aangehou­den na dodelijk ongeluk op Brouwers­dam, politie zoekt getuigen

Op de Brouwersdam (N57) tussen Scharendijke en Ouddorp is vanochtend aan de zijde van Scharendijke een 32-jarige vrouw uit Vlaardingen om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De bestuurder van de andere auto, een 27-jarige man uit Dirksland, is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk. Hij is ter controle eerst naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar getuigen van het ongeluk.

4 november