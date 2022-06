Kamerlid ontgoocheld na ‘slap antwoord’ minister over doodsbedreigingen raadslid

Van Haga vroeg in schriftelijke vragen aan de minister om een onderzoek in te stellen in Nissewaard. Bruins-Slot vindt echter dat de gemeente aan zet is en eventueel de commissaris van de koning om hulp kan vragen. Het Kamerlid zegt ‘ernstig teleurgesteld’ te zijn over dat antwoord. ,,Dat de minister niet de bereidheid heeft om de situatie te laten onderzoeken, vind ik buitengewoon kwalijk. Juist van een minister die zegt de weerbaarheid van het openbaar bestuur te willen vergroten, is het tenenkrommend dat ze niet thuis geeft om dit tot op de bodem uit te zoeken”, stelt Van Haga.