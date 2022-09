Kamerlid Van Haga wordt lijstduwer BVNL bij verkiezingen Voorne aan Zee

Kamerlid Wybren van Haga (55) doet als lijstduwer van zijn partij BVNL in november mee aan de gemeenteraadsverkiezing in de fusiegemeente Voorne aan Zee.

Op 23 november kunnen inwoners van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne stemmen voor de nieuwe raad. Eerder maakte partijleider Van Haga al bekend dat hij met zijn partij mee zou doen. Hij zegt te mikken op drie tot vijf zetels in de 35-koppige gemeenteraad. ,,We komen met een fantastisch team met nieuw talent waarmee we de Voornse politiek gaan bestormen”, vertelt de Haarlemmer over de lijst met zo’n tien kandidaten.

Veel stemmen

De lijsttrekker, de overige kandidaten en het verkiezingsprogramma worden op zeer korte termijn bekendgemaakt. Van Haga was VVD-Kamerlid maar werd uit die partij gezet. Daarna werd hij volksvertegenwoordiger namens Forum voor Democratie, nadat hij liefst 241.000 stemmen kreeg. Maar hij stapte in mei vorig jaar uit die partij om een eigen lijst te beginnen. Vervolgens richtte hij BVNL op en kwam voor die partij terug in de Kamer.

Volgende week donderdag organiseert BVNL een campagnebijeenkomst in café Cheers in de Kerkstraat in Hellevoetsluis. Aanmelden kan via Eventbrite.nl

