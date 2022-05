Kamerlid verbijsterd over koele reactie burgemeester op doodsbedreigingen voor raadslid Nissewaard

Het Kamerlid van Belang Van Nederland (BVNL) heeft in schriftelijke vragen aan de bewindsvrouw gevraagd om een onderzoek naar wat er in Nissewaard is gebeurd. Raadslid Van der Velden van Belang van Nissewaard maakte vrijdag bekend uit de politiek te stappen vanwege doodsbedreigingen vanuit de hoek van de PVV.

,,Het kan niet zo zijn dat een volksvertegenwoordiger opstapt vanwege ‘doodsbedreigingen’ en er vervolgens wordt overgegaan tot de orde van de dag", vindt Van Haga. ,,We moeten, ongeacht partijkleur, voor onze volksvertegenwoordigers staan.” Het Kamerlid vindt dat een raadslid altijd veilig moet kunnen werken en noemt de reactie van de burgemeester ‘wel erg koeltjes’. ,,Als voorzitter van de gemeenteraad wil je in zo’n situatie de onderste steen boven water hebben”, stelt hij.

Veilig werken

Van Haga wil dat de minister van Binnenlandse Zaken de burgemeester opdraagt aan het onderzoek naar wat er in Nissewaard is gebeurd mee te werken. Van Oosten liet zaterdagavond weten ‘nu geen reden te zien hier een reactie op te geven’.

De zegsman van Peter van der Velden meldt dat de bedreigingen al enige tijd bij de burgemeester bekend zijn maar dat geen actie door hem is ondernomen. ,,Wij zijn daar zeer teleurgesteld over.” Het gestopte raadslid was in 2018 fractievoorzitter van de PVV maar stapte na een jaar vanwege een conflict op. Door zijn toenmalige partijgenote Anita Verweij zegt hij onlangs op de hoogte te zijn gebracht over de doodsbedreigingen. ,,Toen dat goed tot me doordrong en ook m'n familie zich steeds meer zorgen begon te maken, besloot ik dat het gekkenwerk is nog door te gaan.”