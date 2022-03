Kat vol klitten gebracht bij Dierenopvangcentrum Spijkenisse

Haring­vliet­brug meer open dankzij invoering van de snelheids­ver­la­ging

De Haringvlietbrug gaat vanaf 1 april doordeweeks twee keer per dag en in het weekend drie keer per dag open voor de hoge scheepvaart. Rijkswaterstaat laat weten dat dit mogelijk is door de snelheidsverlaging op de brug.

4 maart