Kattenhaters gieten benzine over poes in Oostvoorne

Ze hebben de poes direct gewassen. ,,Ze stond opeens in paniek voor de deur’’, vertelt Kevin Huizenga, het baasje van 3-jarige Nola. Ze is vermoedelijk tussen 06.15 en 08.15 uur ergens in de omgeving van de Rialaan te grazen genomen. ,,We hadden de indruk dat ze pijn had en nog steeds heeft. Ze heeft opeens ook een wondje onder haar staart. We hebben het idee dat ze door iemand hardhandig is vastgepakt. Ze ligt al die tijd al stilletjes in de woonkamer en heeft duidelijk last van meer dingen dan de benzine alleen.’’

De familie heeft aangifte gedaan bij de politie. Het vermoeden bestaat dat de kat zich van haar belager of belagers heeft los kunnen wrikken en daarmee aan erger is ontkomen. Want was het de bedoeling om haar te laten schrikken? Of misschien zelfs in de brand te steken? Of is het toch een ongeluk geweest en heeft iemand in de omgeving een open vat benzine op het erf staan? ,,Ik kan het me bijna niet voorstellen’’, verwoordt Kevin Huizenga. ,,Want wie heeft zoiets open en bloot staan? Dat lijkt me erg onwaarschijnlijk’’

Nola kan het niet vertellen. En de schrik zit er in de buurt goed in. ,,Buren deden gelijk hun kat niet meer naar buiten. Het is bizar wat er is gebeurd. Nola heeft intussen weer iets gegeten en kwam vandaag weer even kroelen op schoot. We zullen haar maar flink in de watten leggen.’’