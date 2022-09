Kayleigh (14) uit Spijkenisse: ‘Optreden in finale Junior Songfestival is een droom’

De 14-jarige Kayleigh Boom uit Spijkenisse staat vanavond in de finale van het Junior Songfestival in het Rotterdamse Ahoy. ,,Het lijkt wel een droom. Ik kan het nog steeds niet geloven”, verzucht ze.

Vele duizenden mensen zullen vanavond om 19.20 uur afstemmen op NPO3. Ze zien dan vier acts waarvan de volgorde van optreden nog niet bekend is. Kayleigh zingt met haar meidenband Infinity het nummer Never Ever over nooit meer alleen hoeven zijn. Lemay, Larissa en Eva met wie Kayleigh de girlband vormt, werden op basis van hun stemmen aan elkaar gekoppeld.

,,Ik had nooit verwacht dat ik de verschillende rondes door zou komen”, bekent de scholiere van de Mavo voor Theater in Rotterdam. ,,Ik dacht: ik probeer het gewoon, ik kwam steeds een ronde verder en ineens kwamen ze me overvallen met het nieuws. ‘Je bent finaliste van het Junior Songfestival’, zeiden ze. Ik moest wel een beetje huilen, omdat ik enorm blij was.”

Kinderen voor kinderen

Ze is ook blij met de drie meiden met wie ze samen zingt. ,,We kunnen het goed met elkaar vinden en delen dezelfde passie. Een paar van hen kende ik al van de muziekgroep Kinderen voor Kinderen. We zijn in de laatste maanden heel erg naar elkaar toe gegroeid.”

Het nummer is heel veel gerepeteerd, daarvoor moest Kayleigh bijna elk weekend met haar ouders naar Hilversum. Bij de zang kregen de meiden hulp van zangcoach Charlotte ten Brink. De videoclip bij het nummer is opgenomen op de wereldtuinbouwexpositie Floriade in Almere. ,,Dat was leuk, maar van mij mag de finale nu wel beginnen”, zegt Kayleigh. Als ze met Infinity wint, mag ze naar het Eurovisie Junior Songfestival in Armenië. ,,Winnen zou zó leuk zijn. Ik zou het niet kunnen geloven, denk ik. Ik denk dat ik ga huilen van blijdschap.”

(met medewerking van Patricia van den Blink)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.