Kerkweg Zuidland wil actie tegen hardrijders: een camera verdient zichzelf zo terug

,,Het is wachten op een fataal ongeluk met een schoolgaand kind of een andere weggebruiker, laten we dat alsjeblieft voor zijn’’, zegt Ton van der Wal, die samen met zijn medebewoners Mieke den Uijl en Bart Overgaauw actie voert voor een structurele oplossing op de verkeersroute aan de zuidkant van het dorp.

,,We vragen al twee jaar lang om aandacht, maar de gemeente is nog altijd niet met passende maatregelen gekomen.’’ De bewoners hadden pas nog overleg met wethouder Chris Hottentot (verkeer, Nissewaard Lokaal). ,,Die gaat ernaar kijken, maar wij vinden dat het best wel wat sneller kan.’’

Van der Wal is met zijn buren de boer opgegaan en heeft inmiddels bijna zestig huishoudens en bedrijven achter zich. ,,Dat is 75 procent van de Kerkweg, samen willen we dat er actie komt. Ze gaan hier veel harder dan 50 kilometer per uur, wat is toegestaan. Men verschuilt zich achter budgetten, personele capaciteit en zegt dat het wel meevalt.’’

Handhaving

De Zuidlander pleit voor een lagere toegestane snelheid, meer handhaving en de plaatsing van camera’s. ,,Een camera zou zichzelf hier zo terugverdienen’’, lacht hij. Van der Wal sprak ook met een wijkagent. ,,Die heeft het dan over geen personeel en geen budget, wij denken daar anders over.’’

Een andere optie zou nog kunnen zijn alleen nog bestemmingsverkeer toe te laten. ,,Zoek uit of het agrarische verkeer en de zware vrachtwagens niet beter kunnen omrijden. Ik heb enorme last van trillingen aan mijn huis.’’ De Kerkweg-mensen hebben ook TU Delft gevraagd om met een eventuele oplossing te komen.

