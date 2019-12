‘Kerstkaartenoma’ Corrie (87) wordt nu zelf bedolven onder de kerstkaarten

MS-pa­tiënt Robert Rietdijk maakt kans op volledig herstel na behande­ling in Rusland

13:03 Na een maand in het Russische Pirogov's National Medical Surgical Center te hebben gelegen, is Robert Rietdijk sinds een paar dagen weer terug in Hellevoetsluis. Hij was in Moskou voor een stamcelbehandeling tegen MS. ,,Heerlijk om weer thuis te zijn.''