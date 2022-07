Kijken in de oudste molen van Voorne-Putten: ‘Alleen jammer dat hij vandaag niet draait’

Zeezicht in Nieuwenhoorn is met 305 jaar de oudste molen van het eiland. Zaterdag zette het eeuwenoude monument de deur open voor publiek.

Molenaar John Wijnhoven laat tijdens Molendag Voorne-Putten en Rozenburg 37 bezoekers de korenmolen uit 1717 zien. Hij is zelf ook een beetje bezoeker. Normaal bedient Wijnhoven korenmolen De Arend in Zuidland. Zo’n twintig jaar geleden deed hij dat in Nieuwenhoorn voor het laatst. Toen was Wijnhoven nog in opleiding. De molenaar helpt graag nu molenaar Vincent de Ruijter van Zeezicht niet kan. ,,Je moet als molenaar iedere molen kunnen bedienen. Het is alleen jammer dat de wind vandaag uit het noorden komt en de molen daardoor niet kan draaien’’, vertelt Wijnhoven.

Hergebruikt

Zeezicht is eigendom van de gemeente Hellevoetsluis en is de afgelopen jaren gerestaureerd. De molen is alleen inmiddels zo omringd met bebouwing, dat het niet meer mogelijk is om met alle windrichtingen te draaien. Het voordeel is dat Wijnhoven nu alle tijd heeft voor bezoekers én om zelf op ontdekkingstocht door de molen te gaan.

De molenaar wijst binnen op een balk met gaten. ,,Dit is een wiek geweest, die is hergebruikt’’, legt hij uit. Zo zijn er in de loop der jaren heel wat aanpassingen aan Zeezicht gedaan. ,,Zo is elke molen mooi, want elke molen heeft zijn eigen verhaal.’’

De Zandweg

Buiten raast intussen het verkeer voorbij. Dan stopt er een auto. ,,Waar kan ik parkeren voor de molen?’’, vraagt de bestuurder. Het is molenaar Leen Sprong van molen De Zandweg in Rotterdam. Normaal is hij daar op zaterdagmiddag, maar de molen staat nu in de ruststand en gaat pas op 30 juli weer open. Dus kan Sprong mooi een rondje langs de molens op dit eiland doen. ,,De molen ziet er keurig uit. Alleen jammer dat de molen vandaag niet kan draaien’’, constateert ook hij.

