Kim van de Kant gaat de politiek niet missen: ‘Ik voelde me soms net in de kleuterklas’

De 29-jarige lijsttrekker van LieverLinks zag haar poging om terug te keren in de raad mislukken, omdat er volgens haar met GroenLinks, Jong Nissewaard en de PvdA te veel concurrentie op links was. ,,Ik begon aan de verkiezingen met de gedachte: als het lukt en we halen die zetel, dan ga ik er wel weer voor. Dan is er kennelijk behoefte aan ons geluid. Maar lukt het niet, dan is het ook goed. Want zo leuk is de politiek niet.”