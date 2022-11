Kinderen opgelucht, Sinterklaas heeft Hellevoetsluis tóch bereikt: 'De verlanglijstjes liggen al klaar’

Heel Hellevoet­sluis wacht vol verwach­ting op Sinter­klaas: ‘Het is fantas­tisch’

Wie deze week in Hellevoetsluis is, kan niet om Sinterklaas heen. De versieringen met de gezichten van Sint en Piet erop zijn alom aanwezig bij Hellevoetse middenstanders, je ziet kinderen rondlopen in pietenpakken en de vesting van Hellevoetsluis begint in de aanloop naar de landelijke intocht langzaam maar zeker te veranderen in een evenementenlocatie.

10 november