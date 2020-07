Kitesurfen in een vulkaankrater, Roderick (28) deed het: ‘Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan heb’

Opvang A Seal vangt zeehonden voor Pieterbu­ren op na corona-uit­braak

17:31 Zeehondenopvang A Seal in Stellendam vangt samen met de collega’s van Ecomare op Texel zieke en verzwakte zeehonden op die de komende twee weken niet in de opvang in het Groningse Pieterburen terechtkunnen. Die is afgelopen weekend gesloten, nadat een van de medewerkers besmet raakte met het coronavirus. Vijftien collega’s moeten daarom ook in quarantaine.