Koewachtertje ontmoet beroemde schilder: ‘Ze komen samen in mijn nieuwe boek’

Het leven van een koewachtertje op Flakkee in de Gouden Eeuw ging niet altijd over rozen. Ton Oomes uit Sommelsdijk schreef er een roman over.

Het boek Grote avonturen beginnen klein speelt zich af van 1670 tot 1725. Hoofdpersoon Brammetje Dingeman trekt er dagelijks op uit met tien koeien. Tijdens het waken over de beesten tekent en schildert de jongen de natuur op Flakkee. ,,Het materiaal kocht hij van het weinige geld dat hij verdiende’’, vertelt Oomes.

Kunstschilder

De schrijver raakte geïnspireerd door het beeld van de koewachter bij de Nederlands Hervormde Kerk in Sommelsdijk. Dit kunstwerk herinnert aan de jongens die in vroeger tijden, in opdracht van de boeren, met koeien naar het land trokken. Het was een eenzaam bestaan en ze verdienden er heel weinig mee.

Volledig scherm Het Laantje van Middelharnis, in 1689 geschilderd door Meindert Hobbema. Het hangt al jarenlang in de National Gallery in Londen en is een van de bekendste landschapsschilderijen van de wereld. Ton Oomes verwerkte het doek in zijn boek. © Streekarchief Goeree-Overflakkee

Brammetjes leven neemt een onverwachte wending. Op een dag vertelt iemand hem dat een man aan het tekenen is bij Middelharnis. Brammetje gaat ernaartoe. Samen bespreken ze het laantje dat de man aan het vereeuwigen is. Oomes: ,,De man is de later bekend geworden kunstschilder Meindert Hobbema. Het beeld van de koewachter en het wereldberoemde schilderij Laantje van Middelharnis komen samen in mijn nieuwe boek.’’

Amsterdam

Brammetje volgt Hobbema naar Amsterdam en gaat bij hem in de leer. Uiteindelijk keert hij terug naar Flakkee. ,,Hoe het met hem afloopt, staat in het boek.’’ Oomes, die al meerdere boeken schreef, verdiepte zich voor deze historische roman onder meer in de bestaande literatuur over deze tijd.

De boekpresentatie is dinsdag 17 mei om 20.00 uur in de Remonstrantse Kerk, Voorstraat 35 in Sommelsdijk. Het boek is dan te koop en daarna bij het Streekmuseum Goeree-Overflakkee. Dezelfde avond geeft zoon Tony Oomes een lezing met de titel ‘Gouden Streken’. Over stijlen en stromingen en hoe zich deze ontwikkelde in de schilderkunst van de Gouden Eeuw.

