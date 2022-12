Kom in kerstsferen op Voorne-Putten: de leukste tips op een rijtje

Sinterklaas is nog maar net het land uit of Kerst alweer in aantocht. Op Voorne-Putten is van alles te doen om alvast in een kerststemming te komen. Bezoek een van de vele kerstmarkten, maak een ritje in de arrenslee of loop tijdens een kerstwandeling langs scènes uit het geboorteverhaal van Jezus. Het AD zet de leukste tips op een rij.