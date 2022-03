Komen er windmolens er bij de Haringvlietdam? De beslissing laat op zich wachten

De gemeente Hellevoetsluis neemt voorlopig nog geen besluit over de komst van twee windturbines bij de Haringvlietdam, in de buurt van het Quackstrand. Dat heeft het gemeentebestuur besloten na een ingrijpende beslissing in de Tweede Kamer.

De Kamer nam namelijk een motie aan Renske Leijten (SP) en Silvio Erkens (VVD) die grote gevolgen heeft voor windmolenprojecten in heel Nederland. De kamerleden vragen in de motie om nieuwe afspraken te maken over de regels voor het plaatsen van windmolens.

Er zouden volgens hen bijvoorbeeld nieuwe, strenge afstandsnormen moeten komen. Dat kan gevolgen hebben voor de windmolens die bij het Quackstrand geplaatst moeten worden: die zouden dan mogelijk te dicht op bewoonde gebieden staan.

In de motie vragen de Kamerleden aan de regering om binnenkort opnieuw in gesprek te gaan met gemeenten, provincies en RES-regio’s (Regionale Energie Strategie). Hellevoetsluis heeft daarom nu al de knoop doorgehakt: de gemeente stelt de besluitvorming over de komst van de windturbines opnieuw uit. Enkele inloopavonden voor omwonenden, over de komst van de windmolens, gaan daarom niet door.

Duidelijkheid voor het project

,,Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de regering omgaat met deze motie’’, vertelt een woordvoerder van de gemeente. ,,Het college wil hier eerst meer duidelijkheid over.’’ Er ligt nu al een eerste versie van het bestemmingsplan voor het gebied bij de Haringvlietdam ter inzage bij de gemeente. Bewoners kunnen daar nog tot donderdag 31 maart op reageren.

Vorig jaar kreeg het windmolenproject ook al meerdere keren te maken met uitstel, onder meer door een uitspraak van de Raad van State over een windpark in Delfzijl. Die uitspraak had consequenties voor windmolenparken in heel Nederland. Er moest namelijk eerst goed worden onderzocht welke effecten windmolens op de omgeving hebben.

