Komt er nieuwe buslijn tussen Rozenburg en Rotterdam? ‘Het is vooral een kwestie van geld’

Met leefbaar­heid van Rozenburg is het niet best gesteld: ‘Rotterdam moet hier meer doen’

Met de leefbaarheid in Rozenburg is het niet best gesteld. Op een landelijke lijst van RegioBank, dat onderzoek heeft laten doen in 300 ‘kleinere woonplaatsen’, bungelt het Rotterdamse havendorp bijna onderaan. ‘Rotterdam moet gewoon meer doen voor ons.’

21 juli