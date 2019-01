Kopschoppers Spijkenisse: Vechtpartij was afgesproken, zegt OM

Spijkenis­sers krijgen als eerste ‘slimme' bel die ziet of inbrekers voor de deur staan

24 januari Het rijk onderzoekt met een proef in Spijkenisse of in heel het land slimme deurbellen op woningen moeten komen. Via zo'n bel met camera kunnen 75 bewoners van het Karperveen Spijkenisse, ook als ze weg van huis zijn, zien of er inbrekers of ongenode gasten voor hun deur staan. Het buurtje is samen met een wijk in Almere een proefgebied voor het rijk.