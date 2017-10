Krachtpatser zakt door het podium tijdens WK Powerliften

Solognier moest naar het ziekenhuis om zijn rechterbeen te laten controleren. Daar bleek dat hij in elk geval niks gebroken had.



De Nederlandse kampioen is amper een jaar met deze tak van sport bezig. Zijn coach, Coert Hoppenbrouwers, zag potentie in hem en stoomde hem klaar voor de strijd in India. Solognier is sinds zaterdag in de hoofdstad van India, New Delhi. Hij doet met het Powerliften mee aan drie verschillende onderdelen.



Het ging gisteren mis bij de ‘squat’. Solognier moest 300 kilo boven zijn schouders dragen na eerder al succesvol 260 en 290 kilo te hebben overwonnen. Daarbij zak je door je hurken en ga je weer staan. Hij doet ook mee aan ‘deadliften’, waarbij hij ruim 250 kilo van de grond moet tillen, en aan het ‘bankdrukken’, waarbij een kolossaal gewicht liggend omhoog moet worden gebracht. Bij dat laatste onderdeel vestigde hij in mei een nieuw wereldrecord met 207,5 kilo. Hij zou daarvoor vandaag nog in actie komen, maar door zijn kwetsuur heeft Solognier voortijdig moeten afhaken.