Krijgen we er Wadden bij? De kust bij de Zuid-Hollandse eilanden verzandt

De haven van Stellendam op Goeree-Overflakkee is nu al lastig bereikbaar en dat bedreigt de visafslag en de scheepswerven daar in hun voortbestaan, terwijl strandtentexploitanten en campinghouders op Voorne-Putten zich zorgen maken over het veranderen van de badstranden in een slikkengebied. Tegelijkertijd biedt het droogvallen van de zee ook nieuwe toeristische mogelijkheden. De verwachting is dat het meer natuurliefhebbers, kitesurfers en wadlopers trekt