Kritiek op college Voorne aan Zee: dit is een valse start

Nu al twee afgehaakte wethouders en een afsplit­sing, terwijl gemeente Voorne aan Zee nog moet beginnen

De nieuwe fusiegemeente Voorne aan Zee is nog niet eens begonnen of twee wethouderskandidaten zijn al afgehaakt. Eén is zelfs al voor de beëdiging van de gemeenteraad uit de partij gestapt en gaat solo verder.

30 december