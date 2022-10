Kritiek op gang van zaken rondom flexwoningen blijft klinken: ‘Gemeente is marginaal geïnformeerd’

VVD-fractievoorzitter op Goeree-Overflakkee Ellen Nijssen wilde duidelijkheid hebben over 110 flexwoningen voor Oekraïners in Middelharnis. De duidelijkheid heeft ze gekregen van burgemeester Ada Grootenboer. Maar of het een bevredigend antwoord was? Dat is maar de vraag.

Nijssen vond dat de gemeenteraad veel te laat en ‘marginaal’ werd geïnformeerd over het voorgenomen besluit om een opvanglocatie voor ruim driehonderd Oekraïeners te bouwen in Middelharnis, bij de Sommelsdijkse Havendijk. Dat is nodig omdat de huidige opvangplekken in Dirksland na het einde van dit jaar niet meer beschikbaar zijn.

Quote We hebben gemeend dat we snel moesten handelen, dat werd breed gedeeld in het college Burgemeester Grootenboer

De VVD’er vindt echter de gemeenteraad een stem moet krijgen in het besluit om de opvang in Middelharnis te plaatsen. Nijssen zegt dat het hoe dan ook een taak is van de gemeente om de mensen op te vangen, maar dat het beter zou zijn om de Oekraïeners meer verspreid over het eiland te plaatsen. ,,Zeker als de flexwoningen daarna voor andere doelgroepen gebruikt moeten gaan worden’’, stelde Nijssen bij de raadsvergadering van afgelopen donderdag.

‘Niemand stelde vragen’

Burgemeester Ada Grootenboer weersprak de kritiek van Nijssen. Marginaal geïnformeerd? Nee, dat vond Grootenboer niet. ,,Voor gemeenteraadsleden is goede informatie van belang om hun werk te kunnen doen, maar in dit geval ligt er een urgente opgave voor ons. We hebben gemeend dat we snel moesten handelen, dat werd breed gedeeld in het college. Daarover hebben we alle fractievoorzitters al vanaf het begin geïnformeerd.’’

Wethouder wonen Daan Markwat (SGP) zei dat de gemeente een regeling van de overheid gebruikt die speciaal in het leven is geroepen voor grote opvanglocaties. ,,Het aantal van driehonderd Oekraïense vluchtelingen is afgestemd op het aantal mensen dat we nu al opvangen, maar ook op de ondergrens dat door het ministerie voor grootschalige opvanglocaties wordt gehanteerd.’’

