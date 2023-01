Lancering roman ‘Ontbranden’ van auteur Walter Dornstedt in de Boekenberg

Ontbranden , de roman van auteur Walter Dornstedt, krijgt donderdag 26 januari zijn officiële presentatie in de Boekenberg in Spijkenisse. Het boek speelt zich grotendeels af in de stad.

Het eerste exemplaar van het boek zal worden overhandigd aan cultuurwethouder Jeroen Postma. Daarna gaat Joop van der Hor in gesprek met Walter Dornstedt over zijn roman. Aansluitend is er een borrel en gelegenheid om je boek te laten signeren door de auteur.

Pijnlijk verleden

Ontbranden, de tweede roman van de auteur uit Spijkenisse, gaat over Guus Mahler, een man die voor het eerst in tien jaar terug in zijn geboorteplaats Spijkenisse is om het rijtjeshuis van zijn overleden ouders leeg te ruimen. Dat Dornstedt de omgeving als zijn broekzak kent, komt nadrukkelijk naar voren in wat hij schrijft. Wanneer Guus op zolder een stapel oude dagboeken vindt, begint de reis door zijn – soms pijnlijke – verleden in Spijkenisse pas echt.

De presentatie begint om 16.00 uur en eindigt om 18.00 uur. ,,Het aantal plaatsen in De Boekenberg is beperkt, dus wees er op tijd bij’’, laat een woordvoerster weten. Aanmelden voor een plekje kan via liliane@uitgeverijdemeent.nl.

Volledig scherm 'Ontbranden' is de tweede roman van Walter Dornstedt. In 2021 verscheen zijn debuut 'YMCA' bij Uitgeverij De Meent. © Lex Bezemer