Landelijke intocht haalt ook oud zeer naar boven in Hellevoetsluis: ‘Wij hielden vast aan zwarte piet’

Westvoorne schuift stikstofd­os­sier door naar de nieuwe gemeente

Uitgerekend op de avond dat D66-milieuminister Rob Jetten op campagne was in Brielle, lag D66-lijsttrekker Lies van der Pol als wethouder in Westvoorne onder vuur. Over haar veelbesproken stikstofdossier zal de nieuwe gemeente pas beslissen.

8 november