Landgoed Ravesteyn in Heenvliet is even een sprookjeswereld: ‘Het lijkt hier wel de Efteling’

De tuin van landgoed Ravesteyn in Heenvliet veranderde zaterdagavond in een sprookjeswereld. Ruim duizend bezoekers genoten van de spectaculaire lichtshow Magisch Heenvliet.

Terwijl de bezoekers naar de ruïne wandelen, wordt de tuin waarin ze lopen in allerlei kleuren verlicht. Tegelijkertijd klinkt romantische muziek. In de betoverde vijver beginnen fonteinen te spuiten op het ritme van de muziek en het licht. Kinderen roepen spontaan ‘oh’ van enthousiasme. ,,Het lijkt wel de Efteling’’, klinkt het uit vele monden.

Op de ruïne Ravesteyn vertelt een lichtshow over de bijzondere geschiedenis van het monument. Dit kasteel was in de 13e eeuw gebouwd voor de Heer van Heenvliet. Nadat het in de Tachtigjarige Oorlog in 1572 door de watergeuzen was vernield, werd het gebouw niet meer hersteld. Pas in de 20e eeuw werd de ruïne gerestaureerd.

Details

,,Vreselijk mooi. De geschiedenis is goed weergegeven, zelfs het bloederige gedeelte’’, zegt bezoekster Esperanza over de lichtshow. Ze is met haar jonge gezin komen kijken. ,,Ik woon nu al zes jaar in Heenvliet, maar ik was hier nog nooit geweest en heb nooit geweten dat hier zó veel geschiedenis is. Het landgoed is ook veel mooier en groter dan dat ik dacht.’’

Quote Ik was hier nog nooit geweest en heb nooit geweten dat hier zó veel geschiede­nis is Esperanza, Bezoekster

Volledig scherm De wandeling door de tuin naar de ruïne was dit keer spectaculairder dan in 2021. © Peter de Jong Fotografie

De ruïne mag rekenen op een groeiende belangstelling. Tijdens de zomeropenstellingen bezoeken elke zaterdag gemiddeld zo’n veertig tot zestig bezoekers het monument, vertelt Reja Lageweg van de Stichting Stede & Vrye Heerlykheyt (eigenaar van de ruïne, red.). Voor Lageweg is de verlichting bijzonder. ,,Normaal is de ruïne af en toe aan de buitenkant verlicht. Doordat de binnenkant nu verlicht is, zie je details die je anders nooit ziet.’’

De lichtshow was donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond. Net als vorig jaar, waren de kaarten in rap tempo uitverkocht. ,,We hebben in 2021 veel mensen moeten teleurstellen. Daarom hebben we dezelfde lichtshow opnieuw aangeboden. De wandeling door de tuin naar de ruïne is spectaculairder gemaakt’’, vertelt Margret Vogel van de gemeente Nissewaard.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.