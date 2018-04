Lars (9) heeft alle twintig zwemdiploma’s binnen

Steenrijk, Straatarm 'Spijkenis­se is heerlijk, niemand werkt er'

24 april Spijkenisse is een heerlijke stad, zonder stress, vindt Michael Overdiek. De welgestelde, 57-jarige Amsterdammer woonde met zijn vrouw Alice Zegerius (54) voor het tv-programma Steenrijk, Straatarm een week in een flatje in Spijkenisse en genoot. ,,Ze hebben hier de hele dag tijd, want niemand werkt.’’