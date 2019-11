Lenny uit Sommelsdijk staat in de finale van Hollands Next Top Model

In de spiegel ‘Het leukste van mijn werk is toch stiekem dat je bij iemand komt die 100 jaar is geworden’

23 november In de Spiegel vertellen inwoners in de regio uitgebreid over zichzelf. Vandaag: burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard. Over de herkomst van zijn naam, fietsen in de polder en niet meer elke zaterdagmorgen zo vroeg op.