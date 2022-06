Liefhebbers van oude zeilschepen opgelet: dit weekend PinksterSail in Hellevoetsluis

Een van de beste coverbands van de Benelux stopt ermee: ‘Mooie afsluiter na 36 jaar’

De Spijkenisser Bono staat vanavond voor het laatst op het podium. De U2-tributeband In the Name of geeft dan een afscheidsconcert in De Jongens Van in Spijkenisse. Zanger Peter Moonen vindt het na vijftien jaar optreden met de beste coverband van de Benelux welletjes.

16:49