Lies van der Pol (D66): ‘Onze prioriteit ligt bij het klimaat en de energietransitie’

Man (47) krijgt stalen kabel in zijn nek bij werkzaamhe­den in de Europoort en overlijdt

Aan de Montrealweg in de Europoort is dinsdagochtend een man van 47 om het leven gekomen. Dit gebeurde tijdens werkzaamheden op een ponton, waarbij het slachtoffer met een stalen kabel in zijn nek werd geraakt.

1 november