Lintjesregen 2022: bekijk hier wie een lintje krijgt in Nissewaard en Goeree-Overflakkee

LintjesNa twee coronajaren kan het eindelijk weer als vanouds. Er worden vandaag ruim 3000 Nederlanders onderscheiden met een lintje. Zij ontvangen een onderscheiding omdat ze een bijzondere daad hebben verricht, lange tijd vrijwilligerswerk hebben gedaan of een speciale militaire prestatie hebben geleverd. Kijk hieronder wie er in jouw gemeente een lintje hebben gekregen.

Nissewaard

Spijkenisser Jaap Kok is vrijwilliger en gids op de fluisterboot in Nissewaard. Daarnaast was hij actief voor de PKN-kerk en de Baden Powellband.

Robert van Houten uit Spijkenisse zet zich sinds 1996 in voor het Zeekadetkorps Hellevoetsluis en het nationale korps. Ook is hij betrokken bij enkele bewonersorganisaties.

Voor zijn verdiensten voor de brandweer, EHBO en fluisterboot kreeg Bart van Marle uit Spijkenisse een lintje.

Volledig scherm Bart van Marle krijgt voor zijn brandweerwerk in Spijkenisse een lintje. © Ieke Dusseljee

Leendert Marinus van den Hil is al 27 jaar bestuursvoorzitter van de Petrus Datheenschool in Rotterdam en actief bij de gereformeerde gemeente en een inloophuis in Rotterdam.

Bij hospice De Waterlelie is Wilma Heemskerk-van Brandwijk uit Spijkenisse al 16 jaar een onmisbare vrijwilliger.

Jacoba van Helden-Boender werkt al 35 jaar als vrijwilliger barmedewerkster bij wijkgroep Groenewoud in Spijkenisse.

Anthonia Jacoba Cats-de Visser uit Spijkenisse is kerkelijk werker bij wijkgemeente De Brug en vrijwilliger bij de PCOB. Ook helpt ze ouderen met belastingaangiftes.

Ingeborg Sandee leidt de de scouting in Spijkenisse, is secretaris van de diaconie en zette zich in voor AED’s bij twee kerken.

Spijkenisser Jeroen Bastemeijer is bijna 20 jaar actief bij de scouting Hartelgroep Spijkenisse en is diaken en scriba bij de protestantse gemeente.

Elly en Peter Buise uit Spijkenisse zijn duizendpoten Ze waren actief bij het Gemengd Koor Spijkenisse, De Zonnebloem, het Groene Kruis, stichting Hart in Beweging.

Organist Jan (85) naar kerk gelokt voor lintje: ‘Dit had ik echt niet verwacht’

Hij dacht dat hij orgel moest spelen voor een kerklid dat zou worden onderscheiden. Maar in plaats daarvan kreeg organist Jan Muiderman (85) uit Spijkenisse dinsdagmorgen zelf een koninklijk lintje. Vijftig jaar al draagt hij met zijn orgelspel wekelijks bij aan de erediensten in het witte kerkje van Simonshaven. ,,Ik had het echt niet verwacht. Hartstikke leuk’’, reageerde de verraste Spijkenisser op de onderscheiding die hij van burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard opgeprikt kreeg. Deze vertelde dat Muiderman een paar keer per week op zijn fiets stapt richting de kerk. ,,Alleen de laatste jaren vinden kerkleden dat wat bezwaarlijk gezien zijn hoge leeftijd en dan halen ze hem bij slecht weer met de auto.’’

Brielle

Arnold Corstanje is bijna 40 jaar vrijwilliger. Eerst bij de vrijwillige brandweer in Vlaardingen als manschap en bevelvoerder, maar ook voor de Stichting Roparun en de Stichting Ambulance Wens Nederland.

Aad Kroesen geldt al decennia als een zeer actieve vrijwilliger, voor de zorginstellingen van Careyn en voor het Bisdom Rotterdam in Brielle en andere kerken.

Wim van Ommeren is vooral bekend als vrijwilliger bij de Wereldwinkel in Brielle, lid van het landelijk bestuur en voorzitter van de Regio Zuid-Holland van deze organisatie.

Nel van der Valk-de Brabander zet zich al geruime tijd in voor een betere samenleving, vooral voor kinderen. Ze was vrijwilliger op scholen en bij sportclubs als vv Vierpolders.

Sander van ’t Verlaat levert als een veelzijdig vrijwilliger een grote bijdrage aan de Brielse samenleving. Hij doet dat voor de Vereniging van Maarland-Bewoners, maar ook voor Stichting Kunst en Cultuur.

Bram Kap uit Hellevoetsluis is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij begon in 1972 al met vrijwilligerswerk bij de Scouting Hellevoetsluis, waar hij op dit moment nog steeds actief is - maar liefst 50 jaar. In zijn periode bij de scouting heeft Kap als leider veel zeeverkenners begeleid. Ook Adri Robijn, uit Sommelsdijk, is benoemd tot Ridder. Hij was van 1985 tot 1996 en van 2002 tot 2010 diaken bij de Hervormde Gemeente in Sommelsdijk. Namens de kerk is hij sinds 2008 betrokken bij een project voor medemensen in Oekraïne, waarbij hij zich inzet voor financiële ondersteuning en jaarlijkse bezoeken.

Westvoorne

Riet Eggink-Baaima heeft zich de afgelopen twintig jaar ingezet voor de Protestantse Gemeente Oostvoorne en Kringloopwinkel Het Vervolg, waarbij zij vooral aandacht heeft voor de ouderen en sociaal zwakkeren.

André van Harmelen geldt sinds 1997 als een zeer betrokken ondernemer in onze regio. Dankzij verschillende ondernemersplatforms behartigt hij de belangen van ondernemers en recreanten op Voorne-Putten.

Anneke Littooij-Landsmeer is al meer dan 40 jaar vrijwilliger met passie. Ze helpt waar nodig bij verenigingen, stichtingen en instanties. Zo is zij uitgezonden geweest als moeder- en kindverpleegkundige in Noord-Jemen.

Wim Prins is natuurliefhebber en al ruim 30 jaar actief als multi-vrijwilliger bij het Zuid-Hollands Landschap. Naast zijn inzet voor de Heemtuingroep Tenellaplas is hij ook gids in het natuurgebied en lid van de vrijwillige zagers.

Nel Ritmeester-Mantintveld geldt al meer dan 40 jaar als een vrijwilligster waarop gebouwd kan worden. Bij de Catharina Stichting organiseerde zij uitjes en is zij vrijwilligster in het winkeltje in Brielle en Rockanje.

Hellevoetsluis

Jurgen Frederik Hopster was maar liefst 38 jaar lang vrijwilliger op de klipperaak Linquenda. Hij was verantwoordelijk voor onder andere het verzorgen van de catering aan boord.

Geertruida Maria Hopster-Wever was van 1993 tot 2006 vrijwillig werkzaam bij het asielzoekerscentrum in Hellevoetsluis en daarna tot 2020 bij de Voedselbank.

Cornelis Pieter Schoon is sinds 2006 vrijwilliger bij de Protestantse kerk in Oudenhoorn, waar hij begon als ouderling van dienst op de zondagen.

Baukje Tillema-Planting al 33 jaar vrijwillig barmedewerker bij verpleeg- en verzorgingshuis Careyn Grootenhoek. Hier staat ze iedere maandagmiddag achter de bar.

J. Capello-Bestman zet zich sinds 1991 als vrijwilliger in voor de organisatie van buurt- en kinderactiviteiten. Voornamelijk in de wijk De Kooistee.

Divonne Smit-Harms is in 2009 begonnen met vrijwilligerswerk. Ze is kok bij Stichting Wielewaal en was tot en met 2017 mantelzorger voor haar buurman.

Tineke Barendregt-Belder is al 24 jaar vrijwilliger actief bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO Afdeling Hellevoetsluis in verschillende functies.

F.H.G. Verwater is sinds 2000 vrijwillig actief voor de RK Parochie H. Nicolaas Pieck en Gezellen. Hier vervult hij een centrale rol bij het organiseren van allerlei zaken, waaronder het verzorgen van de bloemversieringen.

Rozenburg

Jan van Os is niet alleen voorzitter maar ook vrijwilliger bij Tennis Club Rozenburg. Tijdens de coronapandemie bood hij de jongeren in het Rotterdamse havendorp een uitlaatklep.

Goeree-Overflakkee

Cora Franzen-van Liere uit Dirksland is al 54 jaar nauw betrokken bij de Exoduskerk in Sommelsdijk. In diverse perioden bekleedde zij functies van ouderling en wijkouderling

Laura Jordaan-de Wit uit Middelharnis is al vanaf 1980 mantelzorger voor Mirjam, haar dochter met een beperking. Mirjam woonde tot haar 25ste thuis, daarna op woonzorglocaties van Sjaloomzorg.

Tonnie Kagchelland Hellemons uit Oude-Tonge vervult al sinds 1985 de functies van secretaresse en vrijwilliger bij de Rooms-Katholieke Vrouwenbond in haar woonplaats.

Jaap Mackloet uit Middelharnis bekleedt sinds 1994 de functie diaken bij de Hervormde Gemeente Stad aan ‘t Haringvliet. Daarnaast was hij van 2001 tot 2012 ouderling en kerkrentmeester.

Henk de Munck uit Dirksland vervulde van 1978 tot 2021 verschillende functies bij de Hervormde Gemeente Middelharnis. Hij maakte deel uit van de kerkenraad en was actief bij de zondagsschool.

Vanaf 1992 is Maria Timmer-Blok uit Nieuwe-Tonge coördinator van collectanten Nieuwe-Tonge voor het Longfonds. Ook is zij wijkhoofd en collectant voor KWF Kankerbestrijding.

Janna Wolfert uit Goedereede was van 1979 tot 1990 vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Goedereede. Sinds 2016 is zij daar collectant.

Kitty Zuidijk-van der Vliet uit Den Bommel zette zich diverse perioden bij meerdere scholen in Den Bommel als hulpmoeder.

Huib Wolfert uit Den Bommel is een boegbeeld voor Voetbal Vereniging Den Bommel. Sinds 1987 vervulde hij veel functies voor de voetbalvereniging. Zowel voor de jeugd als voor senioren.

