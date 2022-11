LIVE | Inwonersbelang Voorne (IBV) grote winnaar bij verkiezingen in Voorne aan Zee

Populair 's Lands Bakkie ter overname aangeboden: ‘We zijn gewoon open’

Lunchroom en bistro ’s Lands Bakkie in het centrum van Zuidland is ter overname aangeboden via een horecamakelaar. De uitbater kampt met gezondheidsproblemen. Hij zegt dat er géén sprake van is dat hij de deuren gaat sluiten, zoals hier eerder werd bericht. ,,We zijn gewoon open.”

