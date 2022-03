Lumey ontmoet ‘Lumey’: portret uit Nationaal Archief voor één keer te zien voor het publiek

Slechts één keer eerder was het unieke object de afgelopen jaren voor het publiek te zien. Normaal wordt het, vanwege de kwetsbaarheid, goed opgeborgen in de kluis van het Nationaal Archief in Den Haag. Museumdirecteur Marijke Holtrop noemt het portret ‘veel mooier dan verwacht’. ,,Het portret is zo ontzettend mooi bewaard gebleven, omdat het altijd ligt zonder licht’’, zegt ze verguld. Lumey is tot en met zondag 17 april in Brielle te zien.