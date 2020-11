Makers van walvisstaart-kunstwerk: ‘Eigenlijk zou die metro er op moeten blijven liggen’

Bizar me­tro-ongeluk is wereld­nieuws: ‘We werden zelfs gemaild door een Amerikaans filmbe­drijf’

18:10 De beelden van het bizarre metro-ongeluk in Spijkenisse gaan de wereld over. De foto’s van het voertuig dat precies op de walvisstaart blijft hangen, hebben de aandacht van de BBC, The Guardian en The New York Times. ,,We worden helemaal platgebeld.”