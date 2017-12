Man breekt in bij ex en neemt hond mee

,,Ik wilde de autosleutels stelen om mijn BMW terug te krijgen. Toen kwam dat hondje naar me toe. Dat had ik trouwens destijds voor haar gekocht'', zei de 51-jarige verdachte gisteren tegen de politierechter. De man had op 20 augustus niet alleen ingebroken in de woning van zijn ex, maar hij had haar en haar dochter volgens justitie ook mishandeld. Dat laatste ontkende de man.