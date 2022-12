Man breekt in om buurvrouw te bedanken met gestolen vazen: ‘Was helemaal van de kaart’

Graaiende penning­mees­ter stal honderden euro's van El­vis-fans: ‘Ik heb het gezien als lening’

Don't be cruel. Hoewel de politierechter luisterde naar de tekst van dit Elvis Presley-liedje, ontkwam hij er naar eigen zeggen niet aan om donderdag het voormalige Schiedamse gemeenteraadslid René J. (53) een straf te geven ‘die hij voelt’. In zeven maanden tijd plunderde J. als penningmeester van de fanclub It's Elvis Time de contributies van zo’n zeshonderd leden. ,,Ik schaamde me en ben in een hoek gedoken”, klonken de woorden van J. tijdens de rechtszaak.

15 december