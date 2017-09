Man doodgeschoten in Spijkenisse

Verdachte moord op hulpverleenster ‘kijkt uit naar behandeling rechtszaak’

10:26 De rechtszaak tegen de verdachte van de moord op Jessica Slui (27), hulpverleenster bij het begeleidwonenproject van Pameijer in Hellevoetsluis, wordt in december behandeld. Het Openbaar Ministerie heeft vanochtend bekend gemaakt dat het onderzoek klaar is.