Man leent step en overmeestert overvaller supermarkt: ‘We willen 'm in het zonnetje zetten’

De overvaller kwam iets voor half zes de supermarkt aan de Zomerakker binnen en bedreigde een medewerkster van de servicebalie met een mes. De naar later bleek 23-jarige Rotterdammer trok zich er niets van aan dat er volop klanten in de winkel waren. Met een onbekend geldbedrag dat hij in een plastic tas stopte, vluchtte hij de winkel uit.

Hij rekende echter buiten een man die net zijn boodschappen kwam doen. Deze zag de overvaller wegrennen en hoorde een hoop geschreeuw van winkelend publiek dat een overval was gepleegd. Hierop rende hij hard achter de overvaller aan. Na een tijd rennen over het plein en over het fietspad, dreigde de man de overvaller kwijt te raken. Een geluk was dat er een jongen op een step aankwam. De jongen gaf zijn step aan de man, waardoor hij weer dichterbij de verdachte kon komen. De mannen belandden samen in de bosjes. De verdachte wilde daarbij nog het mes pakken, maar de man wist dat af te pakken en in de bosjes te gooien. Vervolgens ging hij op de overvaller zitten en wachtte tot de politie er was. Die arresteerde hem en gaf de buit terug aan de supermarktleiding.

Erg geschrokken

De overvallen medewerkster is volgens een zegsman van de Albert Heijn ‘erg geschrokken’. Het personeel dat zondag werkte, heeft direct begeleiding gekregen vanuit het hoofdkantoor. Maandagmorgen werd de kwestie ook besproken in een groepsgesprek. Albert Heijn wil volgens de zegsman de man die ingreep in zonnetje zetten. ,,Als we weten wie het is, willen we hem graag bedanken.”

