Man licht kopers op Marktplaats op zodat zijn hond naar dierenarts kon: ‘Zag geen andere uitweg’

Zorgen over hogere tarieven Rivierabad in Spijkenis­se: entreeprij­zen met 7,5 procent gestegen

Er zijn zorgen over de hogere tarieven van het Rivierabad in Spijkenisse. De entreeprijzen in het zwembad aan de Groene Kruisweg zijn per 1 september met 7,5 procent gestegen. De PvdA stelt daarover vragen aan het college van Nissewaard.

16:13