Man rijdt in op voormalige schoonfamilie: ‘Ik had wel dood kunnen zijn’

'Kijk of pinautoma­ten wel op veilige plekken zitten'

15:13 De PvdA heeft burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard in overweging gegeven te kijken of pinautomaten binnen de gemeente zich wel op veilige plekken bevinden. Aanleiding is de plofkraak van bijna twee weken geleden aan de Lenteakker in Spijkenisse. Daar bliezen twee mannen een geldautomaat van de ABN Amro-bank op en richtten daarmee een ravage aan. Ze vluchtten op een scooter die later in de sloot in park Braband werd teruggevonden.