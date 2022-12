Man vindt mogelijk zelfgemaakt explosief in Herkingen

Volgens een woordvoerder van de politie is het explosief gevonden door een man die zijn hond uitliet. ,,Hij zag iets verdachts hangen in een boom of de bosjes en schakelde toen gelijk de hulpdiensten in.’’ Mogelijk is het explosief zelf in elkaar gezet. Of het om vuurwerk gaat is volgens de woordvoerder nog onduidelijk. ,,Dat wordt onderzocht door de Explosieven Opruimingsdienst.’’