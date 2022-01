Marcin knalde met 143 kilometer per uur op auto van jonge moeder, ze overleed ter plekke: ‘Het spijt me’

Voor de nabestaanden kwamen er donderdag tijdens de rechtszaak geen antwoorden op hun vragen. De 34-jarige Marcin M. uit Rotterdam wist zich nagenoeg niets van de bewuste maandag 19 april 2020 te herinneren. Ja, hij weet nog dat hij naar een barbecue bij de buren ging. Maar daarna is het zwart, tot het moment dat hij ‘een wit ding’ voor zich zag, de auto van Michelle waar hij op de Vondelingenweg in Hoogvliet met een snelheid van 143 kilometer per uur op knalde. Dat was 63 kilometer harder dan was toegestaan. De getrouwde moeder van twee kinderen was bijna op slag dood.