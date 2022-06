Marten moest het schip waarop hij z'n vrouw verloor van de hand doen en nu kan hij geen nieuwe kopen

Hellevoeter Marten Kombrink heeft een lastige tijd achter de rug. Het was best moeilijk om zijn schip, de Tolé (53 bij 6,65 meter, bouwjaar 1956) waarmee hij vooral cement vervoerde door de Brabantse wateren, eind vorig jaar van de hand te moeten doen. Maar ja, hij moest ook eerlijk zijn: het was mooi geweest, de ruim 65 jaar oude motor van de Tolé was sowieso al véél langer meegegaan dan hij ooit voor mogelijk had gehouden.