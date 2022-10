Medewerkers nieuwe ombudsvrouw van Nissewaard gaan straat op om met inwoners te praten

Ombudsvrouw Marianne van den Anker zegt met die informatie het gesprek met de gemeente te willen aangaan. ,,Juist als onafhankelijke ombudsvrouw kan ik méér doen dan het behandelen van klachten over de gemeente. Ik kan ook informatie verzamelen over pijnpunten en kansen in de relatie tussen inwoners en de gemeente. Die kan ik met de gemeente delen, zodat we samen kunnen kijken naar de problemen en kansen die inwoners zien. We kunnen zo meedenken over hoe het vertrouwen van de inwoners in de gemeente sterker kan worden.”