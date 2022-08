Meeste boetes voor huftergedrag op Voorne-Putten in Nissewaard, maar een stúk minder dan in Rotterdam

Dat blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws over het aantal boetes voor huftergedrag per duizend inwoners van alle gemeentes in Nederland. De uitschieter op Voorne-Putten is de gemeente Nissewaard, waar in 2021 gemiddeld ongeveer elf boetes per duizend personen werden uitgedeeld voor huftergedrag. Ter vergelijking met andere steden uit de regio zoals Rotterdam (zo’n 53 boetes per duizend inwoners), Schiedam (52) en Vlaardingen (19) is dat aantal relatief laag.