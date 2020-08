Mensen onwel voor Calandbrug die door storing open blijft staan

Onvoltooid verleden Plons! Daar ging weer een betonblok: de aanleg van de Haring­vliet­dam was een waar spektakel

12:30 Alsof het nooit anders is geweest, racen we over de Haringvlietdam op weg naar de stranden van Goeree-Overflakkee. Toch is het nog maar een halve eeuw geleden dat de eerste betonblokken voor de aanleg van de dam in het water plonsden.